​Мюллер: «В Мусиале нет английской крови»

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28 Марта 2021, 00:31,
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Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала решил сделать выбор в пользу сборной Германии, хотя он имел право выступать и за Англию, имея два гражданства. В четверг Мусиала дебютировал за Бундестим в игре против Исландии.
«Я не знаю, украли ли мы Мусиалу у сборной Англии. Я не увидел в нём английской крови», - пошутил Мюллер, чьи слова приводит Daily Mail.
«Мы рады, что он выбрал сборную Германии. Это решение подходит под его долгосрочный контракт с «Баварией», - поделился своими мыслями Мюллер.
В воскресенье сборная Германии проведёт гостевой поединок против Румынии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер, Джамал Мусиала