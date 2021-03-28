​Мюллер: «В Мусиале нет английской крови»

Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала решил сделать выбор в пользу сборной Германии, хотя он имел право выступать и за Англию, имея два гражданства. В четверг Мусиала дебютировал за Бундестим в игре против Исландии.

«Я не знаю, украли ли мы Мусиалу у сборной Англии. Я не увидел в нём английской крови», - пошутил Мюллер, чьи слова приводит Daily Mail.

«Мы рады, что он выбрал сборную Германии. Это решение подходит под его долгосрочный контракт с «Баварией», - поделился своими мыслями Мюллер.

В воскресенье сборная Германии проведёт гостевой поединок против Румынии.