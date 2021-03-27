Сборная Германии потеряла Зюле

Защитник Никлас Зюле не примет участия в ближайших матчах сборной Германии против Румынии и Северной Македонии в рамках отбора на чемпионат мира. Как сообщается на официальном сайте «Баварии», Зюле испытывает проблемы с мышцами левого бедра.

Сборная Германии сразится с командами Румынии и Северной Македонии двадцать восьмого и тридцать первого марта соответственно.

Отметим, что с момента дебюта в 2016 году Никлас Зюле провёл за сборную Германии двадцать девять матчей. В них защитник отметился одним забитым мячом. Зюле расписался в воротах сборной России в контрольной игре осенью 2018 года.