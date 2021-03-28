Германия обыграла Румынию минимально, но моментов создала на два разгрома

Второй матч в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 сборная Германии провела против Румынии.

Отбор на мировое первенство 2022 года Бундестим начала с очень уверенной победы. Даже слишком уверенной. Сборная Исландии за первые семь минут пропустила два гола, а затем не получила ни шанса на камбэк. Иногда дело походило на дворовый футбол, когда команда «старших» просто издевается над «малышами». Немцы контролировали темп, территорию, мяч, ход игры. И всё это без видимого напряга.

В итоге сборная Германии оформила разгром, а точных передач набила в пять раз больше, чем Исландия. И это только потому что немцы чуть расслабились в концовке и дали «викингам» почувствовать себя футболистами. Сегодняшний соперник дружины Йоакима Лёва – Румыния. Команда примерно равна по классу Исландии, поэтому подопечные Мирела Радой вряд ли испытывали оптимизм перед началом матча в Бухаресте.

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По лекалам матча против Исландии немцы начали и в Румынии. На восьмой минуте Кай Хаверц получил шикарный шанс после провала обороны хозяев. Абсолютно один он вбегал в штрафную площадь с левого края и расстреливал голкипера, но переиграть того сумел. Тогда Ницэ спас. Но прошло ещё восемь минут и счёт уже был открыт. Опять же перевод Горецки находит Хаверца, но Кай в этот раз сам не бьёт, а входит в штрафную площадь и катит на Сержа Гнабри, который уже расстреливает Ницэ – 0:1.

Дальше сборная Германии темп явно сбавила, включив игровую аритмию, но ситуацию полностью контролировала. Правда, до перерыва лишь раз Бундестим могла увеличить превосходство. Киммих дальним ударом (ещё помог рикошет) сотряс перекладину. Ну а сборная Румынии отвечала робкими подходами, не тревожа Нойера. В первой половине второго тайма гости вновь включили режим уничтожения и должны были разгром оформлять, но реализация – тихий ужас. Моментов пять загубили немцы.

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Сначала Ницэ парировал плотный удар Горецки метров с 15. Далее Лерой Сане уже обыграл голкипера и от лицевой отдавал свободному Гнабри, но перехватил защитник. В новой атаке Серж получил-таки мяч, без помех вошёл в штрафную площадь и смачно пробил в дальний угол, но опять чудо-сейв на счету Ницэ. А через пять минут ещё дважды спас Флорин, парировав удар и добивание Илкая Гюндогана.

Флорин Ницэ откровенно спас сборную Румынии от домашнего разгрома, но уберечь от поражения не сумел. Всё-таки сборная Германии на голову сильнее была и своего добилась, одержав вторую подряд сухую победу на старте отбора к ЧМ-2022.