«Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 13-й попытки прервала серию побед «Боруссии» из Дортмунда

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23 Января 2021, 00:27,
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Второй круг чемпионата Германии начался яркой битвой двух «Боруссий». Уже в первой атаке Флориан Нойхаус забил мяч, но гол Гладбаха отменил ВАР. А вот результативные удары Нико Эльведи и Эрлинга Холанна были нанесены по правилам - 2:2 после первого тайма. Не успела игра возобновиться, как «Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила снова, Рам Бенсебаини по необычной траектории отправил мяч в сетку, а Маркус Тюрам после подачи с углового поставил голевую точку - 4:2, его команда наконец-то одолела Дортмунд после 12 поражений кряду.
Гладбахцы ворвались на четвертое место, у их сегодняшнего противника на два очка меньше.
Протокол игры
|Боруссия М
|4:2
|Боруссия Д
|(1:0) Эльведи Нико 11'
|22' Холанн Эрлинг (1:1)
|28' Холанн Эрлинг (1:2)
|(2:2) Эльведи Нико 32'
|(3:2) Бенсебаини Рами 49'
|(4:2) Тюрам Маркус 78'
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Бенсебаини Рами • Закария Денис 84' ( Херрманн Патрик ( 84') • Крамер Кристоф • 89'Нойхаус Флориан • Хофманн Йонас 65' ( Тюрам Маркус ( 65') • Штиндль Ларс 71' ( Вольф Ханнес ( 71') • Плеа Алассан 71' ( Эмболо Брель ( 71')
Запасные: Бейер Луис • Бенеш Ласло • Вендт Оскар • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Бюрки Роман • Морей Матеу 87' ( Тиггес Штеффен ( 87') • Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 79' ( Мукоко Юссуфа ( 79') • Джан Эмре • Санчо Джедон • Ройс Марко 70' ( Джованни Рейна ( 70') • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг
Запасные: Мёнье Тома • Пищек Лукаш • Рейньер Жезус • Шульц Нико • Дауд Махмуд • Хитц Mapвин
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах