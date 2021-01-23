«Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 13-й попытки прервала серию побед «Боруссии» из Дортмунда

Второй круг чемпионата Германии начался яркой битвой двух «Боруссий». Уже в первой атаке Флориан Нойхаус забил мяч, но гол Гладбаха отменил ВАР. А вот результативные удары Нико Эльведи и Эрлинга Холанна были нанесены по правилам - 2:2 после первого тайма. Не успела игра возобновиться, как «Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила снова, Рам Бенсебаини по необычной траектории отправил мяч в сетку, а Маркус Тюрам после подачи с углового поставил голевую точку - 4:2, его команда наконец-то одолела Дортмунд после 12 поражений кряду.

Гладбахцы ворвались на четвертое место, у их сегодняшнего противника на два очка меньше.