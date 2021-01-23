Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 13-й попытки прервала серию побед «Боруссии» из Дортмунда

23 Января 2021, 00:27,

Global Look Press

Второй круг чемпионата Германии начался яркой битвой двух «Боруссий». Уже в первой атаке Флориан Нойхаус забил мяч, но гол Гладбаха отменил ВАР. А вот результативные удары Нико Эльведи и Эрлинга Холанна были нанесены по правилам - 2:2 после первого тайма. Не успела игра возобновиться, как «Боруссия» из Мёнхенгладбаха забила снова, Рам Бенсебаини по необычной траектории отправил мяч в сетку, а Маркус Тюрам после подачи с углового поставил голевую точку - 4:2, его команда наконец-то одолела Дортмунд после 12 поражений кряду.

Гладбахцы ворвались на четвертое место, у их сегодняшнего противника на два очка меньше.

Протокол игры  
Боруссия М 4:2 Боруссия Д
(1:0) Эльведи Нико 11'    
    22' Холанн Эрлинг (1:1)
    28' Холанн Эрлинг (1:2)
(2:2) Эльведи Нико 32'    
(3:2) Бенсебаини Рами 49'    
(4:2) Тюрам Маркус 78'    
Зоммер Янн Лайнер Штефан Гинтер Маттиас Эльведи Нико Бенсебаини Рами Закария Денис   84' (Херрманн Патрик (   84') Крамер Кристоф   89' Нойхаус Флориан Хофманн Йонас   65' (Тюрам Маркус (   65') Штиндль Ларс   71' (Вольф Ханнес (   71') Плеа Алассан   71' (Эмболо Брель (   71')
Запасные: Бейер Луис Бенеш Ласло Вендт Оскар Зиппель Тобиас Янчке Тони
Бюрки Роман Морей Матеу   87' (Тиггес Штеффен (   87') Аканджи Мануэль Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   79' (Мукоко Юссуфа (   79') Джан Эмре Санчо Джедон Ройс Марко   70' (Джованни Рейна (   70') Брандт Юлиан Холанн Эрлинг
Запасные: Мёнье Тома Пищек Лукаш Рейньер Жезус Шульц Нико Дауд Махмуд Хитц Mapвин
22 января. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Боруссия Мёнхенгладбах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола