Ройс: «Боруссия» допускает одни и те же ошибки, это очень плохой знак»

Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пообщался с представителями СМИ после поединка с менхегладбахской «Борусией». Встреча завершилась поражением «шмелей» со счетом 2:4.

«Дальше будет только тяжелее, нужно изменить сложившуюся ситуацию. «Боруссия» постоянно допускает одни и те же ошибки. Это очень плохой знак», - передает слова полузащитника издание ZDF.de.

После 18 туров чемпионата Германии дортмундский коллектив набрал 29 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Что касается менхенгладбахской команды, то она с 31 очком располагается на четвертой строчке.