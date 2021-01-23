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Холанн - о поражении в Гладбахе: «Я очень зол»

23 Января 2021, 09:15,

Global Look Press

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Эрлинг Холанн остался недоволен исходом гостевого поединка против «Боруссии» (Менхенгладбах) в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась поражением «шмелей» со счетом 2:4.

«Я очень зол. Нам нужно больше тренироваться. Это ужасное поражение. Меня сильно разозлил этот результат. Если бы мы не пропустили так много голов со стандартов, то могли бы выиграть», - цитирует норвежского бомбардира издание NRK.

После 18 туров дортмундцы с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. Гладбахцы, набрав 31 балл, располагаются на пятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
23 Января 2021, 09:31

как все запутано в Бундеслиге))))) то Бавария проиграет неожиданно, то вот такой результат в дерби Боруссий)))))

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