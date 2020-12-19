«Боруссия» Дортмунд проиграла «Униону», несмотря на рекордный гол Мукоко

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19 Декабря 2020, 00:26,
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В чемпионате Германии стартовал 13-й тур. «Боруссия» Дортмунд и после ухода Люсьена Фавра не блещет результатами. При этом в гостевом матче против «Униона» у «шмелей» было много моментов, но юный Юссуфа Мукоко никак не мог забить в первом тайме, в том числе и попав в штангу, а опасные атаки соперника разрушал вратарь. После перерыва столичная команда добилась своего, забив два гола после угловых. У «Боруссии» один мяч забил все тот же Мукоко, который стал рекордсменом Бундеслиги, в 16 лет став самым молодым автором гола. После поражения (1:2) «Боруссия» остается четвертой, ее сегодняшний соперник отстает на очко.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво 57'
|60' Мукоко Юссуфа (1:1)
|(2:1) Фридрих Марвин 78'
Луте Андреас • Триммель Кристофер 73' ( Рюэрсон Юлиан ( 73') • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Ленц Кристофер • Бекер Шеральдо • Гризбек Себастьян • Прёмель Гриша • Бюльтер Мариус 62' 66' ( Эндо Кейта ( 66') • Авонийи Тайво 85' ( Гогия Акакий ( 85') • Тойхерт Седрик 85' ( Гисельман Нико ( 85')
Запасные: Мацеевски Тим • Кариус Лорис • Хюбнер Флориан
Бюрки Роман • Мёнье Тома 80' ( Морей Матеу ( 80') • Аканджи Мануэль 85' ( Шульц Нико ( 85') • Хуммельс Матс • Геррейро Рафаэль • Витсель Аксель • 67'Санчо Джедон • Джан Эмре 80' ( Беллингхем Джуд ( 80') • Ройс Марко 72' ( Брандт Юлиан ( 72') • Джованни Рейна • Мукоко Юссуфа
Запасные: Пищек Лукаш • Делани Томас • Дауд Махмуд • Загаду Дан-Аксель • Хитц Mapвин
18 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Унион Берлин, Юссуфа Мукоко