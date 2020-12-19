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«Боруссия» Дортмунд проиграла «Униону», несмотря на рекордный гол Мукоко

19 Декабря 2020, 00:26,

Global Look Press

В чемпионате Германии стартовал 13-й тур. «Боруссия» Дортмунд и после ухода Люсьена Фавра не блещет результатами. При этом в гостевом матче против «Униона» у «шмелей» было много моментов, но юный Юссуфа Мукоко никак не мог забить в первом тайме, в том числе и попав в штангу, а опасные атаки соперника разрушал вратарь. После перерыва столичная команда добилась своего, забив два гола после угловых. У «Боруссии» один мяч забил все тот же Мукоко, который стал рекордсменом Бундеслиги, в 16 лет став самым молодым автором гола. После поражения (1:2) «Боруссия» остается четвертой, ее сегодняшний соперник отстает на очко.

Протокол игры  
Унион Берлин 2:1 Боруссия Д
(1:0) Авонийи Тайво 57'    
    60' Мукоко Юссуфа (1:1)
(2:1) Фридрих Марвин 78'    
Луте Андреас Триммель Кристофер   73' (Рюэрсон Юлиан (   73') Фридрих Марвин Кнохе Робин Ленц Кристофер Бекер Шеральдо Гризбек Себастьян Прёмель Гриша Бюльтер Мариус   62'   66' (Эндо Кейта (   66') Авонийи Тайво   85' (Гогия Акакий (   85') Тойхерт Седрик   85' (Гисельман Нико (   85')
Запасные: Мацеевски Тим Кариус Лорис Хюбнер Флориан
Бюрки Роман Мёнье Тома   80' (Морей Матеу (   80') Аканджи Мануэль   85' (Шульц Нико (   85') Хуммельс Матс Геррейро Рафаэль Витсель Аксель   67' Санчо Джедон Джан Эмре   80' (Беллингхем Джуд (   80') Ройс Марко   72' (Брандт Юлиан (   72') Джованни Рейна Мукоко Юссуфа
Запасные: Пищек Лукаш Делани Томас Дауд Махмуд Загаду Дан-Аксель Хитц Mapвин
18 декабря. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Унион Берлин, Юссуфа Мукоко
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