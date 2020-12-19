«Боруссия» Дортмунд проиграла «Униону», несмотря на рекордный гол Мукоко

В чемпионате Германии стартовал 13-й тур. «Боруссия» Дортмунд и после ухода Люсьена Фавра не блещет результатами. При этом в гостевом матче против «Униона» у «шмелей» было много моментов, но юный Юссуфа Мукоко никак не мог забить в первом тайме, в том числе и попав в штангу, а опасные атаки соперника разрушал вратарь. После перерыва столичная команда добилась своего, забив два гола после угловых. У «Боруссии» один мяч забил все тот же Мукоко, который стал рекордсменом Бундеслиги, в 16 лет став самым молодым автором гола. После поражения (1:2) «Боруссия» остается четвертой, ее сегодняшний соперник отстает на очко.