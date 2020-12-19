Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел в стартовом составе в матче против «Униона» из Берлин и сравнял счёт на шестидесятой минуте, откликнувшись на пас Раффаэла Геррейро.

Он стал самым молодым автором гола в Бундеслиге в возрасте шестнадцати лет и двадцати восьми дней. До этого рекорд принадлежал полузащитнику «Баварии» Джамалу Лусиала, забившему мяч в первом туре текущего розыгрыша в ворота «Шальке» (8:0) в возрасте семнадцати лет и двухсот пяти дней.

В сезоне Бундеслиги 2020/2021 Юссуфа Мукоко провёл пять игр, и гол в ворота «Униона» стал дебютным для него в клубе.