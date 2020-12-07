​Хави Мартинес угодил в лазарет

«Бавария» сообщила о травме полузащитника Хави Мартинеса. Футболист получил повреждение в субботнем матче чемпионата Германии против «РБ Лейпцига» и был заменён уже на двадцать пятой минуте.

В результате обследования у Мартинеса была выявлена мышечная травма левого бедра. «Бавария» пишет, что в ближайшее время Хави сыграть не может, не называя при этом сроков восстановления футболиста.

Напомним, «Бавария» и «РБ Лейпциг» в субботу выдали яркий поединок и завершили его вничью со счётом 3:3.

Хави Мартинес в этом сезоне сыграл за «Баварию» шестнадцать матчей, забил один гол и отдал два результативных паса.