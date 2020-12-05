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На заметку «Локомотиву»: «Бавария» устроила перестрелку с «РБ Лейпцигом» и пропустила трижды

05 Декабря 2020, 22:25,

Depositphotos

«Бавария» перед приёмом московского «Локомотива» в Лиге чемпионов сошлась в центральном матче 10-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпцигом».

Протокол игры  
Бавария 3:3 РБ Лейпциг
    19' Нкунку Кристофер (0:1)
(1:1) Мусиала Джамал 30'    
(2:1) Мюллер Томас 34'    
    36' Клюйверт Джастин (2:2)
    48' Форсберг Эмиль (2:3)
(3:3) Мюллер Томас 75'    
Нойер Мануэль Павар Бенджамин Боатенг Жером   84' (Ричардс Крис (   84') Зюле Никлас Алаба Давид Горетцка Леон Мартинес Хави   25' (Мусиала Джамал (   25') Сане Лерой   64' (Гнабри Серж (   64') Мюллер Томас Коман Кингсли   84' (Коста Дуглас (   84') Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги Рока Марк Нюбель Александр Чупо-Мотинг Эрик Сарр Буна
Гулачи Петер Мукиэле Норди   51'   72' (Кампль Кевин (   72') Конате Ибраима Юпамекано Део Анхелиньо Хосе Хайдара Амаду   78' (Орбан Вилли (   78') Забитцер Марсель   72' (Ольмо Дани (   72') Адамс Тайлер Клюйверт Джастин   78' (Сорлот Александр (   78') Форсберг Эмиль   62' (Поульсен Юссуф (   62') Нкунку Кристофер
Запасные: Самарджич Лазар Мартинес Хосеп Хальстенберг Марсель Борковски Деннис
05 декабря. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

Мюнхенцы подходили ко встрече на первом месте с 22-мя очками, «быки» же отставали на пару баллов. «РБ Лейпцигу» было важно не проиграть, чтобы не отпустить практически вечного немецкого чемпиона в очередной отрыв. Поскольку если отпустишь, потом уже можешь не получить шансов исправить ситуацию. «Бавария», как искушённый хищник, хорошо чует кровь, и соперникам нельзя давать ей волю.

В предыдущих шести очных матчах «Баварии» и «РБ Лейпцига» лишь один раз было забито больше двух мячей, зато в мае 2017-го мюнхенский суперклуб выиграл с нетипичным для футбола счётом 5:4. К чему мы это? А к тому, что отчётная встреча по голевой наполняемости больше стремилась как раз к тому весёлому матчу. Забитцер мог открывать счёт дальним ударом уже на второй минуте, но его планы нарушила перекладина. Дальше хозяева больше позиционно атаковали, однако гости на 20-й минуте поймали их на разящей контратаке. Да, Нойер – мастер выходов в поле, но тут он ничего не смог поделать с Нкунку, который обыграл Мануэля и покатил мяч в пустой створ (0:1).

Embed from Getty Images

Травма игрока по ходу матча – это плохо? Конечно, плохо. И замена пострадавшего – тоже плохо. Но с другой стороны, вступивший в игру может сразу оставить свой яркий след. У мюнхенцев получил травму Хави Мартинес, вместо него вышел Мусиала, и тому хватило нескольких минут, чтобы собственноножно сравнять счёт. Ещё несовершеннолетний полузащитник «Баварии» получил в районе линии штрафной короткий пас от Комана и двинул мяч низом впритирку с правой штангой (1:1).

Этого командам в первом тайме показалось мало. Прошло чуть времени, и хозяева опять собрались в кучу, чтобы отметить новый гол. Мюнхенцы попробовали доставить снаряд в опасную зону закидушками – не получилось. Тогда они положили мяч на землю и выдали классную трёхходовку Левандовски – Коман – Мюллер по воображаемой ленточке левого инсайда. Последний из этого трио реализовал рандеву с Гулачи и сделал счёт 2:1. Правда, «Лейпциг» не расстроился и всего через минуту восстановил равенство на табло. Айдара забросил на правом полуфланге вперёд Клюйверту, который сохранил мяч рядом с собой и послал его в левый угол (2:2).

Embed from Getty Images

Начало второго тайма «Бавария» проспала и пожалела об этом. 48-я минута явила уязвимость мюнхенцев в самом центре обороны. Адамс отдал из глубины чуть влево Нкунку, тот продолжил пяткой левее на Анхелиньо, последовала подача, и оставшийся на линии вратарской один-одинёшенек, Форсберг легко переправил снаряд в правый угол (2:3).

«Красные», конечно, пытались вскрывать чужую оборону, но у них долго не рождались опасные моменты. Долго – это пока не наступила 75-я минута. Тогда у «Баварии» вдруг появился голевой шанс, а вместе с ним и сам гол. Мусиала сделал передачу вправо Коману, чью подачу замкнул со второго этажа в левый угол оставшийся без непосредственной опеки Мюллер (3:3).

Embed from Getty Images

Концовку матча команды доиграли уже без эксцессов и ярких эпизодов. Вполне справедливая ничья с хет-триками Комана из голевых передач, оставившая «Баварию» на первом месте. Обе команды отыгрывались по ходу матча: хозяева делали это дважды, а гости – один раз. Теперь мюнхенцам предстоит принять в Лиге чемпионов московский «Локомотив» – «железнодорожникам» на «Альянц Арене» требуется только победа. Надеемся, что наставник «путейцев» Марко Николич хорошо разберётся слабые места «Баварии», которые у неё тоже есть. Центр обороны, например.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Бавария, РБ Лейпциг, Бундеслига, Чемпионат Германии
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