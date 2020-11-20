Нападающий «Боруссии» Плеа заразился коронавирусом

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20 Ноября 2020, 12:25,
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Французский форвард Алассан Плеа, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию», сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.
Таким образом, 27-летний футболист рискует пропустить ближайшие матчи «Боруссии» в Бундеслиге, а также ответный поединок с донецким «Шахтёром» на групповой стадии Лиги чемпионов. Матч состоится в Германии 25-го ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
В нынешнем сезоне немецкого чемпионата нападающий провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Алассан Плеа