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Нападающий «Боруссии» Плеа заразился коронавирусом

20 Ноября 2020, 12:25,

Евро-Футбол.Ру

Французский форвард Алассан Плеа, выступающий за менхенгладбахскую «Боруссию», сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует пресс-служба немецкого клуба.

Таким образом, 27-летний футболист рискует пропустить ближайшие матчи «Боруссии» в Бундеслиге, а также ответный поединок с донецким «Шахтёром» на групповой стадии Лиги чемпионов. Матч состоится в Германии 25-го ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

В нынешнем сезоне немецкого чемпионата нападающий провел шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Алассан Плеа
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