Зоммер – о победе над «Шахтёром»: «Можем гордиться своей игрой»

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер прокомментировал победу над «Шахтёром» (4:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня мы играли с высокой интенсивностью. Мы знали, что будет непросто, потому что «Шахтёр» должен был сделать выводы из прошлого матча. Мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли.

Мы находимся в хорошем положении в группе. У нас впереди две сложные игры, мы с нетерпением ждем их и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч на ноль показывает, что вся команда провела прекрасный матч. «Шахтёру» было сложно создавать моменты. Я очень рад», - цитирует Зоммера пресс-служба УЕФА.