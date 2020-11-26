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Зоммер – о победе над «Шахтёром»: «Можем гордиться своей игрой»

26 Ноября 2020, 00:57,

Pixabay

Вратарь мёнхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер прокомментировал победу над «Шахтёром» (4:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня мы играли с высокой интенсивностью. Мы знали, что будет непросто, потому что «Шахтёр» должен был сделать выводы из прошлого матча. Мы можем гордиться тем, как сегодня сыграли.

Мы находимся в хорошем положении в группе. У нас впереди две сложные игры, мы с нетерпением ждем их и хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч на ноль показывает, что вся команда провела прекрасный матч. «Шахтёру» было сложно создавать моменты. Я очень рад», - цитирует Зоммера пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Янн Зоммер
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