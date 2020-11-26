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Каштру: «Разница в четыре мяча не отражает игру»

26 Ноября 2020, 00:39,

Шахтёр

Наставник «Шахтёра» Луиш Каштру высказался после поражения своей команды от мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 0:4.

«Сегодня мы играли сбалансированно в отличии от домашнего матча, больше владели мячом, заработали много угловых, провели больше атак, но четыре гола забили именно они, хотя нанесли всего лишь шесть ударов по воротам.

Нам не хватило реализации, но разница в четыре мяча не отражает игру. Дома мы были разгромлены по делу, сегодня – нет. «Боруссия» действовала эффективно. Самое важное – это счёт, вопросов больше быть не должно», - цитирует главного тренера украинского клуба пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
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