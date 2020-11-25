Донецкий «Шахтёр» вновь крупно уступил «Боруссии» Мёнхенгладбах

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и донецкий «Шахтёр» сошлись в рамках четвёртого тура Лиги Чемпионов в рамках лидеров группы В. Представить подобный расклад двумя месяцами ранее было практически нереально. Учитывая, что за спинами немецких и украинских клубом остались «Реал» и «Интер», победа в очном матче давала каждому из них хороший шанс на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

У «Шахтёра» наверняка ещё были живы воспоминания о прошлой очной встрече. Шесть безответных мячей после победы над мадридским «Реалом» пережить достаточно сложно. Однако первыми в матче создали опасный момент хозяева. Эмболо в падении пробил по воротам Пятова. Голкиперу «Шахтёра» пришлось потрудиться, чтобы сохранить нули на табло. Через пять минут автор потенциальной голевой передачи в прошлой атаке Нойхаус в касание бил в дальний угол, но точность подвела игрока «Гладбаха». «Шахтёр» никак не мог перевести игру на чужую половину поля.

Скорость игроков хозяев была заметно выше, что вылилось в одиннадцатиметровый на исходе первой четверти часа. Штиндль был точен. «Похоронить» интригу встречи мог Эмболо, удар которого пришёлся в боковую стойку. Пятов не прочитал ситуацию. За пятнадцать минут до конца первого тайма всё тот же Эмболо оказался на газоне в чужой штрафной площади, но второй пенальти рефери не поставил.

Удержать минимальную разницу в счёте донецкий клуб до перерыва не сумел. Штиндль выполнил отменную подачу с углового, Эльведи головой поразил ближний верхний угол ворот Пятова. Окончательно донецкий клуб «рассыпался» в компенсированное время к первому тайму. Эмболо подстроился под неудачный сброс мяча Степаненко и в падении через себя поставил крест на надеждах «Шахтёра» во втором тайме.

Вторая половина игры получилась менее яркой. «Шахтёр» по-прежнему ничего не мог придумать в атаке, «Гладбах» умело выжидал свой момент, чтобы довести общий счёт по итогам двух матчей до 10:0. За тринадцать минут до конца поединка Вендт исполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, но она превратилась, как это часто бывает, в удар, который достиг цели. Таким красивым, но в то же время и курьёзным, получился первый гол 35-летнего шведа в Лиге Чемпионов. Забить гол престижа у «Шахтёра» так и не получилось, а «Гладбах» одержал вторую уверенную победу над донецким клубом и возглавил турнирную таблицу группы В.

Константин Лицин