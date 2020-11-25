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Донецкий «Шахтёр» вновь крупно уступил «Боруссии» Мёнхенгладбах

25 Ноября 2020, 22:48,

Евро-Футбол.Ру

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и донецкий «Шахтёр» сошлись в рамках четвёртого тура Лиги Чемпионов в рамках лидеров группы В. Представить подобный расклад двумя месяцами ранее было практически нереально. Учитывая, что за спинами немецких и украинских клубом остались «Реал» и «Интер», победа в очном матче давала каждому из них хороший шанс на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

Протокол игры  
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Штиндль Ларс 17'    
(2:0) Эльведи Нико 34'    
(3:0) Эмболо Брель 45'    
(4:0) Вендт Оскар 77'    
Зоммер Янн Лайнер Штефан   90' Гинтер Маттиас Эльведи Нико Вендт Оскар Крамер Кристоф Нойхаус Флориан   69' (Плеа Алассан (   69') Лазаро Валентино   48'   69' (Закария Денис (   69') Штиндль Ларс   81' (Бенеш Ласло (   81') Тюрам Маркус   84' (Траоре Ибраима (   84') Эмболо Брель   69' (Херрман Патрик (   69')
Запасные: Ланг Михаэль Грюн Макс Зиппель Тобиас Поульсен Андреас Янчке Тони
Пятов Андрей Додо Домилсон Кривцов Сергей Бондарь Валерий Матвиенко Николай Марлос Ромеро   71' (Антонио Маркос (   71') Степаненко Тарас   45' Патрик Алан   81' (Майкон Барберан (   81') Тете Мораес Жуниор Манор Соломон   59' (Фернандо Педро (   59')
Запасные: Трубин Анатолий Шевченко Алексей Судаков Георгий Сиприано Маркос Робсон Эдуардо Витор Болбат Сергей
25 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

У «Шахтёра» наверняка ещё были живы воспоминания о прошлой очной встрече. Шесть безответных мячей после победы над мадридским «Реалом» пережить достаточно сложно. Однако первыми в матче создали опасный момент хозяева. Эмболо в падении пробил по воротам Пятова. Голкиперу «Шахтёра» пришлось потрудиться, чтобы сохранить нули на табло. Через пять минут автор потенциальной голевой передачи в прошлой атаке Нойхаус в касание бил в дальний угол, но точность подвела игрока «Гладбаха». «Шахтёр» никак не мог перевести игру на чужую половину поля.

Скорость игроков хозяев была заметно выше, что вылилось в одиннадцатиметровый на исходе первой четверти часа. Штиндль был точен. «Похоронить» интригу встречи мог Эмболо, удар которого пришёлся в боковую стойку. Пятов не прочитал ситуацию. За пятнадцать минут до конца первого тайма всё тот же Эмболо оказался на газоне в чужой штрафной площади, но второй пенальти рефери не поставил.

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Удержать минимальную разницу в счёте донецкий клуб до перерыва не сумел. Штиндль выполнил отменную подачу с углового, Эльведи головой поразил ближний верхний угол ворот Пятова. Окончательно донецкий клуб «рассыпался» в компенсированное время к первому тайму. Эмболо подстроился под неудачный сброс мяча Степаненко и в падении через себя поставил крест на надеждах «Шахтёра» во втором тайме.

Вторая половина игры получилась менее яркой. «Шахтёр» по-прежнему ничего не мог придумать в атаке, «Гладбах» умело выжидал свой момент, чтобы довести общий счёт по итогам двух матчей до 10:0. За тринадцать минут до конца поединка Вендт исполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, но она превратилась, как это часто бывает, в удар, который достиг цели. Таким красивым, но в то же время и курьёзным, получился первый гол 35-летнего шведа в Лиге Чемпионов. Забить гол престижа у «Шахтёра» так и не получилось, а «Гладбах» одержал вторую уверенную победу над донецким клубом и возглавил турнирную таблицу группы В.

Константин Лицин


Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: Шахтёр Донецк, Боруссия Мёнхенгладбах
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
25 Ноября 2020, 22:55

Марадона.... Донецк ... совсем печальный день для меня

0
Mixas
25 Ноября 2020, 22:54

Есть такое чувство что все СНГ это дно днищенское..на столько страл всего одна победа.

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