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«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить больше 100 млн евро за двух защитников

28 Марта 2024 • 20:51 Комментировать

Начало летней трансферной кампании не за горами, и статусные клубы уже сейчас строят планы. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает обновить оборонительную линию. Состав команды могут пополнить Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Глейсон Бремер из «Ювентуса».

Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, «Ницца» будет требовать за Тодибо 40 миллионов фунтов (почти 47 миллионов евро). Что касается Бремера, то его ценник, по данным из Италии, измеряется 60-70 миллионами евро.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом придётся заплатить более 100 миллионов евро за двух игроков защиты.

«Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Манчестер Юнайтед Жан-Клер Тодибо Глейсон Бремер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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