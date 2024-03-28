«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить больше 100 млн евро за двух защитников

Начало летней трансферной кампании не за горами, и статусные клубы уже сейчас строят планы. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает обновить оборонительную линию. Состав команды могут пополнить Жан-Клер Тодибо из «Ниццы» и Глейсон Бремер из «Ювентуса».

Согласно данным журналиста Фабрицио Романо, «Ницца» будет требовать за Тодибо 40 миллионов фунтов (почти 47 миллионов евро). Что касается Бремера, то его ценник, по данным из Италии, измеряется 60-70 миллионами евро.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом придётся заплатить более 100 миллионов евро за двух игроков защиты.

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