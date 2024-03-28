«Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро

«Манчестер Юнайтед» строит трансферные планы на лето. Гранд Премьер-лиги планирует расстаться с полузащитником Каземиро, учитывая в том числе и тот факт, что бразилец является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Согласно информации испанского издания Sport, «Манчестер Юнайтед» хотел бы заменить Каземиро Йозуа Киммихом. Действующий контракт 29-летнего немца с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, то есть ближайшим летом ценник хавбека не превысит 50 миллионов евро. «Барселона», которой тоже интересен Киммих, не готова заплатить такие деньги, в отличие от «красных дьяволов».

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