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«Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро

28 Марта 2024 • 20:28 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» строит трансферные планы на лето. Гранд Премьер-лиги планирует расстаться с полузащитником Каземиро, учитывая в том числе и тот факт, что бразилец является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Согласно информации испанского издания Sport, «Манчестер Юнайтед» хотел бы заменить Каземиро Йозуа Киммихом. Действующий контракт 29-летнего немца с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, то есть ближайшим летом ценник хавбека не превысит 50 миллионов евро. «Барселона», которой тоже интересен Киммих, не готова заплатить такие деньги, в отличие от «красных дьяволов».  

«Манчестер Сити» может подписать звёздного игрока в полузащиту

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Бавария Манчестер Юнайтед Каземиро Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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