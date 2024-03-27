«Манчестер Сити» может подписать звёздного игрока в полузащиту

Полузащитник Йозуа Киммих может сменить «Баварию» на другую команду в летнее трансферное окно. Интерес к 29-летнему футболисту проявляют такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Как сообщает на своих страницах Fichajes, фаворитом в гонке за Киммихом является «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что Йозуа может стать ключевым игроком команды.

Действующий контракт Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают звёздного полузащитника в 60 миллионов евро.