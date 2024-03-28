Стало известно, за сколько можно купить Бремера у «Ювентуса»

В последние недели слухи связывают защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист портала Goal Ромео Агрести, в действующем контракте Бремера со «старой синьорой» прописана опция выкупа. Речь идёт о 60-70 миллионах евро.

Словом, трансфер Бремера будет дорогостоящим. За «Ювентус» бразилец выступает с лета 2022 года после трансфера из «Торино». Если брать сезон 2023/2024, то Бремер провёл 29 официальных матчей, в которых забил два гола.

Добавим, что «Ювентус» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.