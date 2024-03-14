Брентуэйт и Гордон получили вызов в сборную Англии

Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон и центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт получили вызов в сборную Англии на ближайшие матчи против Бразилии и Бельгии. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Напомним, оба футболиста ещё ни разу не играли за взрослую сборную Англии, поэтому совсем скоро у них будет возможность дебютировать за «трёх львов». Отметим, что Гордон ранее тоже выступал за «Эвертон», но в январе 2023 года перебрался в «Ньюкасл».

Брентуэйт в последнее время был часто связан с трансфером в «Манчестер Юнайтед». По слухам, «Эвертон» требует за игрока в районе 100 миллионов евро компенсации.