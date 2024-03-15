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Кариус готов покинуть «Ньюкасл» – вратарь уже решил, где хочет играть слухи

15 Марта 2024 • 22:34 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Ньюкасл
отменен

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус готовится к очередной смене клуба.

30-летний немец почти не имеет игровой практики в текущем сезоне. Контракт вратаря истекает в июне и, похоже, не будет продлён. Как информирует журналист Николо Скира, сам Кариус готов к уходу из «Ньюкасла», а также определился с предпочтительным местом продолжения карьеры – он хотел бы выступать в Италии.

Лорис Кариус принадлежит «Ньюкаслу» с сентября 2022 года. В общей сложности футболист провёл лишь два поединка за «сорок» во всех турнирах (включая один матч в текущей кампании), пропустив шесть голов. Ранее Кариус выступал за «Ливерпуль».

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