Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус готовится к очередной смене клуба.

30-летний немец почти не имеет игровой практики в текущем сезоне. Контракт вратаря истекает в июне и, похоже, не будет продлён. Как информирует журналист Николо Скира, сам Кариус готов к уходу из «Ньюкасла», а также определился с предпочтительным местом продолжения карьеры – он хотел бы выступать в Италии.

Лорис Кариус принадлежит «Ньюкаслу» с сентября 2022 года. В общей сложности футболист провёл лишь два поединка за «сорок» во всех турнирах (включая один матч в текущей кампании), пропустив шесть голов. Ранее Кариус выступал за «Ливерпуль».