Олисе – пока единственная цель новых владельцев «Манчестер Юнайтед» на лето

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» пока определили всего одну трансферную цель на лето. По информации от журналиста Бена Джейкобса, клуб отчаянно хочет приобрести вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Молодой англичанин из-за травмы пропустил начало сезона, но после возвращения на поле показал отличную игру. К сегодняшнему дню Олисе отыграл 11 матчей в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, где отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в услугах Майкла также заинтересован лондонский «Челси», который минувшим летом хотел приобрести англичанина, но не смог заключить сделку.