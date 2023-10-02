​«Ливерпуль» подаст апелляцию на удаление Джонса

В субботу «Ливерпуль» потерпел поражение от «Тоттенхэма» со счётом 1:2. После игры в Лондоне мерсисайдцы остались недовольны судейством. Так, рефери ошибочно не засчитал гол команды при счёте 0:0. Также Юрген Клопп был недоволен решениями по красным карточкам для двух игроков его команды.

Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, «Ливерпуль» подаст апелляцию на удаление Кёртиса Джонса. Арбитр показал хавбеку красную карточку после сигнала от ВАР и просмотра повтора.

Ближайший матч чемпионата Англии «Ливерпуль» проведёт 8 октября – против «Брайтона» на выезде.