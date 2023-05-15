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«Вулверхэмптон» требует за Невеша минимум 50 миллионов евро

15 Мая 2023 • 14:19 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Эвертон
20.05 17:00

«Вулверхэмптон» повесил ценник на своего полузащитника Рубена Невеша, у которого действует контракт до конца следующего сезона. По информации от The Telegraph, команда Хулена Лопетеги будет требовать за своего капитана минимум 50 миллионов евро.

Пока что главным претендентом на футболиста остаётся каталонская «Барселона», которая попытается заполучить Невеша путём обмена на одного из своих игроков. При этом Рубена хотят пригласить не в качестве замены Серхио Бускетсу, который уйдёт в конце сезона на правах свободного агента.

Напомним, Невеш выступает за «Вулверхэмптон» ещё с тех времён, когда команда находилась в Чемпионшипе.

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Вулверхэмптон Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЭВЕРТОН
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