Пикфорд: «Лучше очко, чем ничего»

Голкипер «Эвертона», а также английской сборной, Джордан Пикфорд, считает, что его команда должна радоваться очку, добытому в гостевых условиях против «Вулверхэмптона».

- Надеюсь, что это очко сослужит нам добрую службу, лучше взять хоть что-то, чем вообще ничего. Мы показали характер, не сдаваясь. Это самое главное. Мы должны отблагодарить все время поддерживающих нас фанов, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.

В следующем, заключительном туре английского чемпионата «Эвертон», занимающий семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, сыграет дома с «Борнмутом».