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Пикфорд: «Лучше очко, чем ничего»

20 Мая 2023 • 22:11 Комментировать
Вулверхэмптон
1:1
Эвертон
окончен

Голкипер «Эвертона», а также английской сборной, Джордан Пикфорд, считает, что его команда должна радоваться очку, добытому в гостевых условиях против «Вулверхэмптона».

- Надеюсь, что это очко сослужит нам добрую службу, лучше взять хоть что-то, чем вообще ничего. Мы показали характер, не сдаваясь. Это самое главное. Мы должны отблагодарить все время поддерживающих нас фанов, - цитирует слова Пикфорда BBC Sport.

В следующем, заключительном туре английского чемпионата «Эвертон», занимающий семнадцатое место в турнирной таблице АПЛ, сыграет дома с «Борнмутом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джордан Пикфорд
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