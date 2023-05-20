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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч: «Мы здорово улучшили менталитет»

20 Мая 2023 • 21:13 Комментировать
Вулверхэмптон
1:1
Эвертон
окончен

«Эвертон» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в предпоследнем туре английской Премьер-лиги, но Шон Дайч, наставник «ирисок», нахваливает продемонстрированный командой менталитет. Он доволен итогами игры.

- Это важное очко. Я думаю, мы показали прекрасный, очень изменившийся менталитет, и нам надо будет показать это в последней игре и сохранить место в Премьер-лиге, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В последнем туре английского чемпионата «Эвертон» примет «Борнмут», это случится двадцать восьмого мая. Сейчас команда Шона Дайча занимает семнадцатое место в турнирной таблице.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
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