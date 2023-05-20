Дайч: «Мы здорово улучшили менталитет»

«Эвертон» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в предпоследнем туре английской Премьер-лиги, но Шон Дайч, наставник «ирисок», нахваливает продемонстрированный командой менталитет. Он доволен итогами игры.

- Это важное очко. Я думаю, мы показали прекрасный, очень изменившийся менталитет, и нам надо будет показать это в последней игре и сохранить место в Премьер-лиге, - цитирует слова Дайча BBC Sport.

В последнем туре английского чемпионата «Эвертон» примет «Борнмут», это случится двадцать восьмого мая. Сейчас команда Шона Дайча занимает семнадцатое место в турнирной таблице.