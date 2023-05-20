Лопетеги: «Мы заслуживали победу»

В предпоследнем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» не смог переиграть «Эвертон», игра закончилась вничью со счетом 1:1. Хулен Лопетеги, испанский наставник «Вулверхэмптона», недоволен итогами матча, он считает, что его команда заслуживала победу.

- Я считаю, что мы заслуживали победу, но футбол порой несправедлив. Доволен, однако, тем, как выкладывались игроки, как они сражались. Такие матчи нелегко проводить. Для «Эвертона» сейчас каждый матч как финал, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.

В заключительном туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сразится с лондонским «Арсеналом».