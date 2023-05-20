«Эвертон» ушёл от поражения в игре с «Вулверхэмптоном», забив на 90+10 минуте

В 37-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Если первым уже ничего не нужно в этом сезоне, то соперник рискует оказаться в зоне вылета. Ключевой момент матча - добивание Хвана Хи-Чана на 34-й минуте. На это «Эвертон» никак не мог ответить до 10-й компенсированной минуты, когда отличился Йерри Мина - 1:1.

У «ирисок» четвертое место с конца и на два очка больше чем у «Лидса», а также на три больше чем у «Лестера».

Протокол игры