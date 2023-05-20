«Эвертон» ушёл от поражения в игре с «Вулверхэмптоном», забив на 90+10 минуте

В 37-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» принимал «Эвертон». Если первым уже ничего не нужно в этом сезоне, то соперник рискует оказаться в зоне вылета. Ключевой момент матча - добивание Хвана Хи-Чана на 34-й минуте. На это «Эвертон» никак не мог ответить до 10-й компенсированной минуты, когда отличился Йерри Мина - 1:1.
У «ирисок» четвертое место с конца и на два очка больше чем у «Лидса», а также на три больше чем у «Лестера».
Протокол игры
|(1:0) Хи-Чан Хван34'
|(1:1) Мина Йерри 90'
Бентли Даниел•Семеду Нелсон• 51'Коллинз Натан•Доусон Крэйг• 45'Гомеш Тоти•Траоре Адама• 17'Невеш Рубен• 66'Гомес Жоао•Поденсе Даниэл70' (Коста Диего (70') •Сарабия Пабло70' (Луис Матеус II (70') •Хи-Чан Хван74' (Лемина Марио (74')
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан29' (Кин Майкл (29') •Мина Йерри•Тарковски Джеймс•Макнил Дуайт•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса82' (Холгейт Мэйсон (82') •Онана Амаду81' (Мопе Нил (81') •Дукуре Абдулай•Айуоби Алекс•Калверт-Льюин Доминик45' (Грэй Демарай (45')
20 мая. Стадион "Молинью".
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