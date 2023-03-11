«Лестер» потерпел пятое поражение во всех турнирах подряд

Английский «Лестер» после удачного всплеска в середине сезона снова идёт на дно турнирной таблицы АПЛ. Так, «лисы» потерпели уже пятое поражение во всех турнирах кряду. Напомним, сегодня вечером этот клуб уступил лондонскому «Челси» дома – 1:3.

Началась неудачная серия «Лестера» 19 февраля – с гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3). Затем последовали другие поражения: сначала от лидера АПЛ «Арсенала» (0:1), потом об «Блэкберна» в Кубке Англии (1:2), от «Саутгемтона» с последнего места Премьер-лиги (0:1) и, наконец, сегодня от «Челси».

Турнирное положение у подопечных Брендана Роджерса напряжённое – 16-е место в турнирной таблице АПЛ и отрыв от зоны вылета, составляющий всего одно очко.