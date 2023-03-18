«Брентфорд» с «Лестером» разошлись миром

В 28-м туре АПЛ «Брентфорд» играл против «Лестера», который после четырёх поражений кряду снова оказался у зоны вылета. Этот матч не изобиловал опасными моментами, команды лишь трижды попадали в створ, но голы были. Матиас Йенсен на некоторое время вывел хозяев вперед, а Харви Барнс отыгрался сразу после перерыва - 1:1.

«Брентфорд» делит шестое место, соперник - в очке над зоной вылета.