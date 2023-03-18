«Брентфорд» с «Лестером» разошлись миром

В 28-м туре АПЛ «Брентфорд» играл против «Лестера», который после четырёх поражений кряду снова оказался у зоны вылета. Этот матч не изобиловал опасными моментами, команды лишь трижды попадали в створ, но голы были. Матиас Йенсен на некоторое время вывел хозяев вперед, а Харви Барнс отыгрался сразу после перерыва - 1:1.
«Брентфорд» делит шестое место, соперник - в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Йенсен Матиас32'
|52'Барнс Харви (1:1)
Райя Давид•Хикки Аарон•Пиннок Итан•Ми Бен•Генри Рико•Дамсгор Миккель61' (Шаде Кевин (61') •Норгор Кристиан• 40'Йенсен Матиас75' (Баптист Шендон (75') • 89'Мбеумо Брайан•Тони Айвен•Висса Йоан61' (Дасилва Джош (61')
Иверсен Даниэль•Рикарду Перейра II•Амарти Даниэль•Суттар Гарри•Кастань Тимоти•Ндиди Уилфред75' (Сумаре Бубакари (75') • 84'Дьюсбери-Холл Кирнан•Тете66' (Варди Джейми (66') •Мэддисон Джеймс 22'90' (Ихеаначо Келечи (90') •Барнс Харви•Дака Патсон66' (Прат Деннис (66')
18 марта. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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