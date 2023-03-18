Томас Франк: «Мы не были на высоте»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Брентфорд» упустил победу в игре с «Лестером», чем не очень доволен наставник команды Томас Франк. «Брентфорд» долго вел в счете, но «хитрые лисы» нашли подход к воротам хозяев поля и спасли важное очко.

- Я думаю, это справедливый результат, в первом тайме мы были лучше, но во второй половине встречи они смогли быстро забить. И после этого что-то встало, мы утратили атакующий потенциал и остроту. Мы не были на нашем привычном уровне, на высоте, - цитирует слова Франка BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Брентфорд» сыграет с «Брайтоном».