Роджерс: «Если так будем играть всегда, то не вылетим»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Брентфорд» упустил победу в игре с «Лестером». «Брентфорд» долго вел в счете, но «хитрые лисы» нашли подход к воротам хозяев поля и спасли важное очко. Этим очень доволен наставник «Лестера» Брендан Роджерс, по его словам, игроки «Лестера» сделал на поле все возможное дабы не проиграть.

- Это очень хорошее очко для нас. Многие тут вообще проиграли. Но я уверен, что мы заслужили очко. Даже пропустив, мы создавали и шли вперед. Если будем играть так и дальше, то все будет хорошо, - цитирует Роджерса BBC Sport.

В следующем туре «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас».