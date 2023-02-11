«Ньюкасл» не смог переиграть «Борнмут»

Претендующий на место в Лиге чемпионов «Ньюкасл» в субботу гостил у «Борнмута», предпоследней команды АПЛ. «Сороки» в два раза чаще контролировали мяч, но по другим показателям не имели большого перевеса. Доминик Соланке головой подрезал мяч в дальнюю часть ворот - красивый сэйв голкипера. Первый гол был забит аутсайдерами, после подачи углового последовала скидка на дальнюю штангу, где лучше всех сориентировался Маркос Сенеси. На 45-й минуте Шон Лонгстафф опасно пробил, вратарь выручил, но на добивании первым оказался Мигель Альмирон. В середине второго тайма гости едва не вышли впереди, три удара по воротам подряд, и Энтони Тейлор не попал в створ. В компенсированное время хозяева должны были вырывать победу, но после удара Соланке Киран Триппьер на ленточке выбил мяч.

1:1, «Ньюкасл» остается четвертым, а соперник - 19-м.