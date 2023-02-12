Хау: «Справедливый результат»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть в домашнем матче «Борнмут». События игры прокомментировал главный тренер «сорок» Эдди Хау, который назвал игру «жесткой», похвалив при этом и соперника.

- Жесткая игра. Обе команды были достойны друг друга. «Борнмут» очень энергичен, игроки атлетичны, и я думаю, что мы справлялись с ними вполне неплохо, за исключением некоторых моментов. Мы неплохо владели мячом, но нам не удавалось создавать моменты на последней трети поля. Так что результат, я считаю, справедлив, - цитирует слова Хау BBC Sport.