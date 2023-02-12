Тренер «Борнмута»: «Мы заслуживали победу»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть в домашнем поединке «Борнмут». События игры прокомментировал главный тренер «вишен» Гари О'Нейл, который напомнил о том, что соперник не проигрывает уже в семнадцати играх кряду.

- «Ньюкасл» не проигрывает уже в семнадцати матчах кряду, они идут четвертыми, победить их непросто, это очевидно. Но мы создали больше шансов и заслуживали победу. И потому я чуть разочарован, что мы не взяли все три очка. Но дела идут на лад, возвращаются в строй важные игроки, - цитирует слова наставника «Борнмута» BBC Sport.