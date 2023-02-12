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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Триппьер: «Это очко может оказаться важным в конце сезона»

12 Февраля 2023 • 00:38 Комментировать
Борнмут
1:1
Ньюкасл
окончен

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть в домашнем матче «Борнмут». События игры прокомментировал защитник «сорок» Киран Триппьер - он не в восторге от того, что его команда не смогла победить, но, с другой стороны, считает, что заработанное очко может оказаться очень важным в конце сезона.

- Я думаю, мы сыграли неплохо. «Борнмут» хорошо защищался и пытался быть острым впереди, с этим приходилось считаться. Самое важное - мы не проиграли. А это очко может оказаться очень важным в конце сезона, - цитирует слова Триппьера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Киран Триппьер
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