Триппьер: «Это очко может оказаться важным в конце сезона»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть в домашнем матче «Борнмут». События игры прокомментировал защитник «сорок» Киран Триппьер - он не в восторге от того, что его команда не смогла победить, но, с другой стороны, считает, что заработанное очко может оказаться очень важным в конце сезона.

- Я думаю, мы сыграли неплохо. «Борнмут» хорошо защищался и пытался быть острым впереди, с этим приходилось считаться. Самое важное - мы не проиграли. А это очко может оказаться очень важным в конце сезона, - цитирует слова Триппьера BBC Sport.