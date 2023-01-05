Эмери и Лопетеги снова сыграли 1:1 в этом сезоне - но уже в другой лиге

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» под руководством испанца Хулена Лопетеги увез очко из Бирмингема в противостоянии с «Астон Виллой», которой, как известно, руководит другой испанский специалист - Унаи Эмери. Матч закончился вничью, 1:1. Любопытно, но Лопетеги и Эмери - единственная пара тренеров, которые уже играли между собой в этом сезоне, хотя в чемпионате Англии только-только завершается первый круг.

И их первый матч также закончился со счетом 1:1, но это было в другом чемпионате, в испанском, где Лопетеги ранее возглавлял «Севилью», а Эмери - «Вильярреал».