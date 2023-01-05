Лопетеги: «Мы на правильном пути»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» увез очко из Бирмингема - по ходу матча «волки» вели, но удержать преимущество в счете не сумели. Тем не менее, наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги доволен итогами игры, так как считает, что команда нащупала верный путь.

- Мы сражались за три очка и были близки к ним. Во втором тайме были проблемы, наверное, потому что отдали слишком много сил в первой половине встречи. Этот матч для нас считается дерби, мы хотели выиграть его, но я доволен и тем, что мы нашли правильный путь, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport.