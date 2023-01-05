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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги: «Мы на правильном пути»

05 Января 2023 • 04:00 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Вулверхэмптон
окончен

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» увез очко из Бирмингема - по ходу матча «волки» вели, но удержать преимущество в счете не сумели. Тем не менее, наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги доволен итогами игры, так как считает, что команда нащупала верный путь.

- Мы сражались за три очка и были близки к ним. Во втором тайме были проблемы, наверное, потому что отдали слишком много сил в первой половине встречи. Этот матч для нас считается дерби, мы хотели выиграть его, но я доволен и тем, что мы нашли правильный путь, - цитирует слова Лопетеги BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Астон Вилла
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