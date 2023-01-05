​Адама Траоре: «Лопетеги всё поменял»

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре нахваливает Хулена Лопетеги, который недавно возглавил клуб и помог «волкам» одержать победу над «Эвертоном». И, хотя в остальном дела «Вулверхэмптона» идут достаточно привычно, Траоре считает, что испанский специалист уже многого добился.

- Он поменял все. Стиль игры, манеру, разговоры в команде, его манеру общения. Мы верим в него, в его план. Игроков вдохновляет такой наставник. Меня Лопетеги знает еще по Испании, и я стремлюсь оправдать его доверие ко мне, - цитирует слова Траоре BBC Sport.

В настоящий момент «Вулверхэмптон» сражается в гостях с «Астон Виллой», и «волки» ведут в счете. Следите за игрой по ссылке!