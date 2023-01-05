Эмери: «Мы сыграли с душой»

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Вулверхэмптоном», отыгравшись во второй половине встречи. Наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал события игры, выразив удовлетворение тем, как его команда отреагировала на пропущенный гол.

- В первом тайме мы не сыграли так, как я хотел. Но во второй половине встречи удалось серьезно прибавить. Мы сыграли с душой. Я должен сказать, что мы должны быть довольны результатом, все-таки у них были и другие шансы забить. Эта ничья означает, что нам надо прибавить, чем мы будем заниматься в ближайшее время, - цитирует Эмери BBC Sport.