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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Мы сыграли с душой»

05 Января 2023 • 04:10 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Вулверхэмптон
окончен

В девятнадцатом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» ушла от поражения в матче с «Вулверхэмптоном», отыгравшись во второй половине встречи. Наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал события игры, выразив удовлетворение тем, как его команда отреагировала на пропущенный гол.

- В первом тайме мы не сыграли так, как я хотел. Но во второй половине встречи удалось серьезно прибавить. Мы сыграли с душой. Я должен сказать, что мы должны быть довольны результатом, все-таки у них были и другие шансы забить. Эта ничья означает, что нам надо прибавить, чем мы будем заниматься в ближайшее время, - цитирует Эмери BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Унаи Эмери Астон Вилла
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