«Реал» назвал сумму, за которую готов расстаться с Менди

Мадридский «Реал» готов расстаться с защитником Ферланом Менди текущим летом, сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» готовы продать 27-летнего француза за 50 миллионов евро. Действующее соглашение защитника с испанским клубом рассчитано до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает Менди в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист готов покинуть «Реал» из-за прихода в команду защитника сборной Германии Антонио Рюдигера. Среди главных претендентов на Менди называются «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Менди провёл в составе «королевского клуба» 35 матчей, забив в них два гола и отдав пять результативных передач.