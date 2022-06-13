Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Менди готов уйти из «Реала» из-за Рюдигера

13 Июня 2022 • 07:21 Комментировать

Французский защитник «Реала» Ферлан Менди готов покинуть мадридскую команду из-за перехода немца Антонио Рюдигера.

По информации As, 27-летний французский футболист готов уйти из «королевского клуба», так как после прихода в команду Антонио Рюдигера он боится, что его игровое время серьёзно сократится. Стоит отметить, что действующее соглашение Менди с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. В мадридской команде пока не изъявили желания расстаться с игроком.

В прошедшем сезоне Ферлан Менди провёл в испанской лиге 22 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Ферлан Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
07:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет подписать голкипера «Гранады»
07:21 · Испания. Ла Лига
Менди готов уйти из «Реала» из-за Рюдигера
01:52 · Испания. Ла Лига
Агент Мендеш пытается организовать скорейший уход Асенсио из «Реала»
01:07 · Испания. Ла Лига
Жорди Альба рассказал о финансовой ситуации в «Барселоне»
00:19 · Германия. Бундеслига
Френки де Йонг прокомментировал свою беседу с Левандовски во время матча Голландия – Польша
12 Июня
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» сможет предложить за Силву не более 70 млн евро
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 50 млн за футболиста сборной Франции
21:42 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
20:56 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены в приходе Дембеле
19:21 · Англия. Премьер-лига
Форвард сборной Бразилии стал трансферной целью «Реала», «ПСЖ» и «Баварии»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Два английских гранда хотят купить игрока «Реала»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» 3
17:49 · Испания. Ла Лига
Новичок «Реала» Чуамени рассказал, кто вдохновляет его в новой команде
15:39 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов пойти на значительное снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Отец Черышева ведёт переговоры с российскими клубами о переходе футболиста 1
Все новости
Рекомендуем