Менди готов уйти из «Реала» из-за Рюдигера

Французский защитник «Реала» Ферлан Менди готов покинуть мадридскую команду из-за перехода немца Антонио Рюдигера.

По информации As, 27-летний французский футболист готов уйти из «королевского клуба», так как после прихода в команду Антонио Рюдигера он боится, что его игровое время серьёзно сократится. Стоит отметить, что действующее соглашение Менди с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года. В мадридской команде пока не изъявили желания расстаться с игроком.

В прошедшем сезоне Ферлан Менди провёл в испанской лиге 22 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.