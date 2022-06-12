Два английских гранда хотят купить игрока «Реала»

Фланговый защитник сборной Франции и мадридского «Реала» Ферлан Менди пользуется спросом среди топ-клубов английского чемпионата, об этом сообщается на страницах Fichajes.

Как информирует источник, в борьбе за 27-летнего игрока сойдутся лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт Ферлана с «королевским клубом» рассчитан до середины 2025 года. При этом пока непонятно, останется ли он в Мадриде на следующий сезон.

Трансферная стоимость Менди оценивается в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 латераль отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 35 сыгранных поединках.