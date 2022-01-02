Виейра: «Главным героем был арбитр»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра был в гневе из-за судейских решений в матче с «Вест Хэмом» (2:3). В итоге после конфликта с арбитром уже после игры наставник получил желтую карточку.

- Главным героем был арбитр. Я крайне расстроен тем, как судья сегодня относился к командам на поле, - заявил Виейра в эфире ВВС.

- Непросто принимать результат, потому что мы порой показывали отличный футбол и создали достаточно моментов для победы. Я очень расстроен, потому что, думаю, мы были лучше противника. Между нами есть разница, соперник строил команду несколько лет, и она уже заматеревшая, поэтому данный аспект также нужно учитывать, - добавил Виейра.

«Кристал Пэлас» мог подняться на восьмое место, но остается 11-м.