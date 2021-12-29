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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Патрик Шик зимой может перебраться в чемпионат Англии слухи

29 Декабря 2021 • 16:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Вест Хэм
01.01 20:30

Чешский нападающий Патрик Шик после выдающегося для себя чемпионата Европы не сдал оборотов – футболист продолжил блистать в Бундеслиге в составе «Байера», обратив на себя внимание клуба из АПЛ.

Речь идет о «Вест Хэме», который готов заплатить за Шика огромные деньги, передает британское издание Daily Star. «Молотобойцы» ищут конкурента для Майкла Антонио на проблемную позицию форварда, приготовив около 50 миллионов за трансфер 25-летнего чеха.

Стоит уточнить, что Шик на данный момент занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров немецкого первенства, уступая со своими 16 голами лишь лидеру «Баварии» Роберту Левандовски.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ВЕСТ ХЭМ
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