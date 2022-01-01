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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» едва не отыгрался у «Вест Хэма» со счёта 0:3

01 Января 2022 • 22:34 Комментировать
Кристал Пэлас
2:3
Вест Хэм
окончен

Матч «Кристал Пэлас» - «Вест Хэм» в Премьер-лиге получился достаточно комфортным для «молотобойцев». Команда Дэвида Мойеса уверенно провела вторую часть первого тайма и добилась разгромного перевеса после точных ударов Майкла Антонио и Мануэля Лансини, который забивал с игры и 11-метровой отметки.

Соперник не сдался и в заключительной 10-минутке дважды поразил чужие ворота (Одсонн Эдуар и Майкл Олисе) - 2:3.

«Вест Хэм» с 34 очками вернул себе пятое место, его соперник - 11-й (23).

Протокол игры  
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
    22' Антонио Майкл (0:1)
    25' Лансини Мануэль (0:2)
    45' Лансини Мануэль (0:3)
(1:3) Эдуар Одсонн 83'    
(2:3) Олисе Майкл 90'    
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким Гехи Марк Митчелл Тайрик Шлупп Джеффри Миливоевич Лука   60' (Матета Жан-Филипп (   60') Хьюз Уилл   75' (Ридевальд Жайро (   75') Айю Джордан Бентеке Кристиан   68' (Олисе Майкл (   68') Эдуар Одсонн
Запасные: Томкинс Джеймс Мэттьюз Реми Батлэнд Джек Келли Мартин Эзе Эберечи
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Диоп Исса Джонсон Бен   38'   46' (Масуаку Артур (   46'   78') Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод Лансини Мануэль   89' (Ноубл Марк (   89') Бенрахма Саид   71' (Влашич Никола (   71') Антонио Майкл
Запасные: Алез Аджибола Фредерикс Райан Крал Алекс Armstrong Oko-Flex Ярмоленко Андрей Ареола Альфонс
01 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Вест Хэм Кристал Пэлас
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окончен Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.05 3.25 2.40
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.75 3.10 2.75
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.65 3.40 2.65
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