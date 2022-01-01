«Кристал Пэлас» едва не отыгрался у «Вест Хэма» со счёта 0:3

Матч «Кристал Пэлас» - «Вест Хэм» в Премьер-лиге получился достаточно комфортным для «молотобойцев». Команда Дэвида Мойеса уверенно провела вторую часть первого тайма и добилась разгромного перевеса после точных ударов Майкла Антонио и Мануэля Лансини, который забивал с игры и 11-метровой отметки.
Соперник не сдался и в заключительной 10-минутке дважды поразил чужие ворота (Одсонн Эдуар и Майкл Олисе) - 2:3.
«Вест Хэм» с 34 очками вернул себе пятое место, его соперник - 11-й (23).
Протокол игры
|22' Антонио Майкл (0:1)
|25' Лансини Мануэль (0:2)
|45' Лансини Мануэль (0:3)
|(1:3) Эдуар Одсонн 83'
|(2:3) Олисе Майкл 90'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Шлупп Джеффри • Миливоевич Лука 60' ( Матета Жан-Филипп ( 60') • Хьюз Уилл 75' ( Ридевальд Жайро ( 75') • Айю Джордан • Бентеке Кристиан 68' ( Олисе Майкл ( 68') • Эдуар Одсонн
Запасные: Томкинс Джеймс • Мэттьюз Реми • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Эзе Эберечи
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Диоп Исса • Джонсон Бен 38' 46' ( Масуаку Артур ( 46' ) • 78'Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Лансини Мануэль 89' ( Ноубл Марк ( 89') • Бенрахма Саид 71' ( Влашич Никола ( 71') • Антонио Майкл
Запасные: Алез Аджибола • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Armstrong Oko-Flex • Ярмоленко Андрей • Ареола Альфонс
01 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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