«Кристал Пэлас» едва не отыгрался у «Вест Хэма» со счёта 0:3

Матч «Кристал Пэлас» - «Вест Хэм» в Премьер-лиге получился достаточно комфортным для «молотобойцев». Команда Дэвида Мойеса уверенно провела вторую часть первого тайма и добилась разгромного перевеса после точных ударов Майкла Антонио и Мануэля Лансини, который забивал с игры и 11-метровой отметки.

Соперник не сдался и в заключительной 10-минутке дважды поразил чужие ворота (Одсонн Эдуар и Майкл Олисе) - 2:3.

«Вест Хэм» с 34 очками вернул себе пятое место, его соперник - 11-й (23).