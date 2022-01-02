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Мойес: «Забили три мяча, и это всё, на что мы сегодня могли претендовать»

02 Января 2022 • 00:12 Комментировать
Кристал Пэлас
2:3
Вест Хэм
окончен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес доволен результатом матча с «Кристал Пэлас» (3:2), несмотря на не лучшую игру своей команды.

- Мы не играли здорово, но забили три мяча, и это все, на что мы сегодня могли претендовать. У нас был очень хороший гол, Мануэль Лансини на это способен, что мы видели 1-2 раза в прошлом. Сейчас он нам приносит много пользы. Мы забили голы в важный для нас момент, даже мяч с 11-метрового был очень важным, - заявил Мойес на пресс-конференции.

- Вы видели, насколько качественно сыграл «Кристал Пэлас». Он начал лучше нас и создал много моментов. Но были хладнокровнее в завершении, - добавил Мойес.

«Молотобойцы» всего одно очко проигрывают идущему на четвертом месте «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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окончен Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
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