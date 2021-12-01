Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 377 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ромеро не поможет «Тоттенхэму» в 2021 году

01 Декабря 2021 • 18:37 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
1.65 4.00 5.10
02.12 22:30

Защитник Кристиан Ромеро не сыграет за «Тоттенхэм» до конца года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

«Что касается Ромеро, то новости не очень хорошие. Травма серьёзная, и пройдёт время, прежде чем он снова выйдет на поле. Конечно, это будет уже в следующем году. Мы будем следить за его состоянием еженедельно, но травма серьёзная.

Январь, февраль, не знаю… но в 2021 году он точно не сыграет. Очень жаль, потому что это важный игрок для нас», - сказал Конте.

В сезоне 2021/2022 Кристиан Ромеро провёл за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Кристиан Ромеро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.12  22:30 Саутгемптон ... Лестер 2.65 3.55 2.65
01.12  22:30 Вест Хэм ... Брайтон 2.01 3.6 3.75
01.12  22:30 Уотфорд ... Челси 7.8 4.7 1.42
01.12  22:30 Вулверхэмптон ... Бёрнли 1.93 3.45 4.3
01.12  23:15 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8 5.2 1.38
01.12  23:15 Эвертон ... Ливерпуль 5.6 4.7 1.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Ромеро не поможет «Тоттенхэму» в 2021 году
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Конте рассказал, почему он согласился возглавить «Тоттенхэм»
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Бенитес – о дерби с «Ливерпулем»: «Теперь я синий»
17:07 · Англия. Премьер-лига
​Каррик: «Я ещё не общался с Рангником»
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Рангник будет пытаться привести Холанна в «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Перишич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта может перейти в «Барселону»
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о назначении Рангника тренером «Манчестер Юнайтед» 1
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выделит 70 млн евро на трансфер лучшего бомбардира Серии А 1
13:27 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался об инциденте между Габриэлем и грабителем с битой
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов усилить «Барселону» двумя нападающими
13:21 · Англия. Премьер-лига
​Артета надеется, что Сака сыграет с «Манчестер Юнайтед»
13:15 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока «Барселоны»
12:33 · Англия. Премьер-лига
​Телохранители Роналду находятся под следствием
Все новости
Рекомендуем