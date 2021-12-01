​Ромеро не поможет «Тоттенхэму» в 2021 году

Защитник Кристиан Ромеро не сыграет за «Тоттенхэм» до конца года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

«Что касается Ромеро, то новости не очень хорошие. Травма серьёзная, и пройдёт время, прежде чем он снова выйдет на поле. Конечно, это будет уже в следующем году. Мы будем следить за его состоянием еженедельно, но травма серьёзная.

Январь, февраль, не знаю… но в 2021 году он точно не сыграет. Очень жаль, потому что это важный игрок для нас», - сказал Конте.

В сезоне 2021/2022 Кристиан Ромеро провёл за «Тоттенхэм» 13 матчей во всех соревнованиях.