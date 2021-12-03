«Тоттенхэм» не оставил шансов «Брентфорду»

В предпоследнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Брентфорд». «Шпоры» начали давить с первых минут, и после подачи углового в борьбе Серхи Каньос срезал мяч в свои ворота. Хозяева могли забивать не раз, никак не везло Гарри Кейну, который не реализовал выход один на один с голкипером, а на 65-й минуте Серхио Регилон после сольного прохода создал супершанс для Хынмин Сона.

2:0, и «Тоттенхэм» с 22 очками вышел на шестое место.