«Тоттенхэм» не оставил шансов «Брентфорду»

В предпоследнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Брентфорд». «Шпоры» начали давить с первых минут, и после подачи углового в борьбе Серхи Каньос срезал мяч в свои ворота. Хозяева могли забивать не раз, никак не везло Гарри Кейну, который не реализовал выход один на один с голкипером, а на 65-й минуте Серхио Регилон после сольного прохода создал супершанс для Хынмин Сона.
2:0, и «Тоттенхэм» с 22 очками вышел на шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Каньос Серхи 12'
|(2:0) Сон Хынмин 65'
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор 84' ( Танганга Джафет ( 84') • Скипп Оливер • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Регилон Серхио • Лукас Моура 77' ( Уинкс Гарри ( 77') • Сон Хынмин 87' ( Бергвейн Стевен ( 87') • Кейн Гарри
Запасные: Сессеньон Райан • Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Доэрти Мэтт • Хиль Бриан • Алли Деле
Фернандес Альваро III • Гуд Чарли • Янссон Понтус • Пиннок Итан • Каньос Серхи 70' ( Йенсен Матиас ( 70') • Ониика Фрэнк 57' ( Баптист Шендон ( 57') • Норгор Кристиан • Янельт Витали 70' ( Висса Йоан ( 70') • Генри Рико • Тони Айвен • Мбеумо Брайан
Запасные: Форсс Маркус • Matthew Cox • Стевенс Финли • Расмуссен Мадс • Годдос Саман • Магома Эдмонд-Пэрис
02 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".