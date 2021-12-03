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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» не оставил шансов «Брентфорду»

03 Декабря 2021 • 00:25 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Брентфорд
окончен

В предпоследнем матче 14-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Брентфорд». «Шпоры» начали давить с первых минут, и после подачи углового в борьбе Серхи Каньос срезал мяч в свои ворота. Хозяева могли забивать не раз, никак не везло Гарри Кейну, который не реализовал выход один на один с голкипером, а на 65-й минуте Серхио Регилон после сольного прохода создал супершанс для Хынмин Сона.

2:0, и «Тоттенхэм» с 22 очками вышел на шестое место.

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
(1:0) Каньос Серхи 12'    
(2:0) Сон Хынмин 65'    
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Эмерсон Жуниор   84' (Танганга Джафет (   84') Скипп Оливер Хёйбьерг Пьер-Эмиль Регилон Серхио Лукас Моура   77' (Уинкс Гарри (   77') Сон Хынмин   87' (Бергвейн Стевен (   87') Кейн Гарри
Запасные: Сессеньон Райан Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Доэрти Мэтт Хиль Бриан Алли Деле
Фернандес Альваро III Гуд Чарли Янссон Понтус Пиннок Итан Каньос Серхи   70' (Йенсен Матиас (   70') Ониика Фрэнк   57' (Баптист Шендон (   57') Норгор Кристиан Янельт Витали   70' (Висса Йоан (   70') Генри Рико Тони Айвен Мбеумо Брайан
Запасные: Форсс Маркус Matthew Cox Стевенс Финли Расмуссен Мадс Годдос Саман Магома Эдмонд-Пэрис
02 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брентфорд
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