​Конте рассказал, почему он согласился возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте выступил перед журналистами в преддверии матча чемпионата Англии против «Брентфорда».

«Я знаю, что на сегодняшний день мы далеки от лучших команд, но нам нужно улучшать ситуацию. Прежде чем что-то построить, нужно заложить прочный фундамент. Мы можем это сделать. Сейчас это сложно, но у меня большой энтузиазм. Я верю, что мы можем выиграть что-то важное, но нам нужно время и терпение.

Я чувствовал, что «Тоттенхэм» - подходящий клуб для воплощения моих идей и моей философии футбола. Именно поэтому я согласился взяться за эту работу», - сказал Конте.