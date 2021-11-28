Матч тринадцатого тура чемпионата Англии между «Бёрнли» и «Тоттенхэмом» в воскресенье не состоится. Как сообщают в один голос британские СМИ, игра была перенесена из-за снегопада.

Несмотря на попытки расчистить поле стадиона «Терф Мур», обильный снег все равно заметал травяное покрытие. Официальные лица приняли решение о переносе игры.

Информация уже нашла подтверждение на сайте Премьер-лиги – матча «Бёрнли» - «Тоттенхэм» нет в списке воскресных игр.

Решение о том, когда «Бёрнли» и «Тоттенхэм» вернут должок календарю, будет принято позже. Следите за новостями на страницах «Евро-Футбол.Ру».